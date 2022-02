Monitorare i vulcani siciliani grazie a dei canali tv realizzati dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia-Osservatorio etneo di Catania. I canali trasmetteranno le immagini video provenienti dalle telecamere di sorveglianza installate sull'Etna e sulle Eolie. Il progetto è ancora in fase di sviluppo, per dei canali tv che sono basati sui servizi di videostreaming del Consortium Garr, la rete italiana a banda ultralarga dedicata dedicata alla comunità dell'istruzione, della ricerca e della cultura. In occasione dell'ultima attività parossistica del vulcano del 10 febbraio, l'osservatorio etneo di Ingv ha pubblicato sul proprio portale online www.ct.Ingv.it due nuove sezioni dedicate alle riprese in tempo reale provenienti dall'Etna e dalle Eolie.