È di tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri sera poco prima delle 22.30 sulla circonvallazione di Belpasso, lungo corso Papa Giovanni Paolo II. A scontrarsi frontalmente, per cause che sono ancora in corso di accertamento, sono state due automobili: una Fiat Panda con a bordo due persone e una Audi 3.

Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 per soccorrere i feriti e trasportarli in ospedale di Paternò. Le loro condizioni di salute non sono ancora state rese note ma, stando a quanto emerso finora, non dovrebbe essere gravi. Sul posto dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Paternò, che hanno messo in sicurezza le auto, e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso e regolato il traffico.