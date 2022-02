Sul campo il Catania non muore mai, qualunque cosa accada al di fuori del rettangolo di gioco. Lo si era capito già nella prima parte della stagione in corso, quando i rossazzurri giocavano con la spada di Damocle del possibile fallimento del club che si è poi concretizzato poco più di un mese e mezzo fa. Ne è stata data ulteriore conferma meno di dieci giorni fa con la vittoria di Claiton e compagni a Torre del Greco e, soprattutto, oggi con il successo strepitoso conquistato dal Catania per 2-0 sul campo della Juve Stabia .

Una prestazione generosa e come sempre carica di spirito di sacrificio quella offerta nel pomeriggio odierno dalla formazione rossazzurra, che archivia subito il ko interno di sabato scorso contro il Picerno, certamente figlio della delusione per l’asta di vendita del club etneo andata deserta solo ventiquattro ore prima. Protagonista assoluto del match giocato oggi al Menti di Castellammare di Stabia è stato Pier Luigi Simonetti, vero e proprio mattatore della partita grazie alle due reti segnate al 30’ e al 50’. Un successo che permette al Catania di salire a quota 30 punti in classifica, considerando anche la comunicazione data a fine partita ai rossazzurri dal tribunale federale nazionale, che ha penalizzato di due punti la squadra di Francesco Baldini, anche oggi assente in panchina per squalifica.

Più leggera di quanto si temesse e identica alla precedente dunque la sanzione per gli etnei, che invece temevano di dover scontare altri quattro punti per recidiva, a causa del ritardo nel pagamento degli stipendi di agosto e settembre. Il momento resta comunque delicato, perché adesso tutto l’ambiente attende le decisioni dei curatori fallimentari sul futuro del club, sperando che ci sia la possibilità di prorogare ulteriormente l’esercizio provvisorio del Calcio Catania e pubblicare un nuovo bando di vendita all’asta dell’asset sportivo nelle prossime settimane.