Nell’ambito di un’attività di indagine coordinata dalla procura di Caltagirone, i carabinieri della compagnia di Palagonia hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare emessa dall’ufficio del gip del tribunale Calatino nei confronti di 15 soggetti (destinatari quattro di custodia cautelare in carcere, cinque degli arresti domiciliari, cinque dell’obbligo di dimora nel comune di residenza con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione dalle 21 alle 6 e uno dell’ obbligo di presentazione alla polizia), domiciliati nella provincia Catania, gravemente indiziati, a vario titolo, di traffico illecito di sostanze stupefacenti.

L’attività di indagine, che è durata da maggio del 2018 a novembre del 2019, è iniziata con l’arresto in flagranza da parte dei carabinieri di Palagonia nei confronti di un uomo trovato in possesso di cinque grammi di cocaina nascosti nei condotti di areazione dell’auto su cui viaggiava. Attività tecniche e dinamiche hanno permesso di evidenziare la sussistenza di un grave quadro indiziario a carico degli indagati rispetto al loro coinvolgimento in un traffico di stupefacenti il cui mercato di elezione è quello di Ramacca e Palagonia. La florida attività di commercio illecito, in particolare di cocaina e marijuana , vede al centro un fratello e una sorella (da qui il nome dell'operazione Family’s Affairs) che avrebbero avuto un ruolo di prim’ordine nella gestione delle piazze di spaccio con la collaborazione di altri giovani che avrebbero fatto da pusher e da vedette.

Secondo quanto emerso, la metodologia utilizzata nella distribuzione della droga sarebbe stata quella di stabilire prima degli appuntamenti con un cellulare (intestato a un incensurato e che pertanto offriva garanzie agli utilizzatori della sim) che avrebbe fatto da centralino di servizio per i vari clienti. In una occasione sono state registrate 175 chiamate provenienti da una stessa utenza. Gli acquirenti sarebbero poi andati su appuntamento nei centri di spaccio: tra cui una sala giochi, una stalla e un autolavaggio. «Fiocco», «bottiglia», «panino», «badduzza», «bottiglia d'acqua», «tartufo», «panzerotto» e «arancino» sono alcuni dei nomi con cui sarebbero state chiamate le sostanze stupefacenti. Dai contatti telefonici registrati, gli inquirenti hanno ipotizzato che il volume degli introiti del gruppo criminale potesse aggirarsi sui 3000 euro al giorno.

È stato inoltre riscontrato che i gestori delle piazze di spaccio sui comuni di Palagonia e Ramacca avrebbero operato in stretta sintonia per il rifornimento dello stupefacente che sarebbe stato acquistato nei quartieri catanesi di Librino e di San Giovanni Galermo, luogo di domicilio di due fornitori che adesso sono tra gli indagati. L’attività ha portato all’arresto di nove soggetti in flagranza di reato, 12 denunce a piede libero e tre segnalazioni per violazioni amministrative in materia di sostanze stupefacenti, permettendo di recuperare 525,67 grammi di cocaina e 250,92 di marijuana, 56 piante della medesima sostanza, e di sequestrare 23.814 euro. Da ulteriori verifiche è emerso che quattro degli indagati percepiscono anche il reddito di cittadinanza.