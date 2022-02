Un’ulteriore proroga , seppur minima, che sposta il termine dell’esercizio provvisorio del Calcio Catania dal 28 febbraio al 7 marzo 2022 . Lo ha stabilito nelle scorse ore il tribunale etneo, d’intesa con i curatori fallimentari, nel tentativo di dare un’ultima possibilità di sopravvivenza all’asset sportivo della società rossazzurra e permettere alla squadra di Francesco Baldini di continuare il campionato in corso, sempre in Serie C . Una scelta che porterà a un nuovo bando di vendita del club etneo, dopo l’asta andata deserta lo scorso 11 febbraio , con termini minimi d’investimento nettamente differenti rispetto a quelli fissati nell’occasione precedente.

Un’ulteriore proroga, seppur minima, che sposta il termine dell’esercizio provvisorio del Calcio Catania dal 28 febbraio al 7 marzo 2022. Lo ha stabilito nelle scorse ore il tribunale etneo, d’intesa con i curatori fallimentari, nel tentativo di dare un’ultima possibilità di sopravvivenza all’asset sportivo della società rossazzurra e permettere alla squadra di Francesco Baldini di continuare il campionato in corso, sempre in Serie C. Una scelta che porterà a un nuovo bando di vendita del club etneo, dopo l’asta andata deserta lo scorso 11 febbraio, con termini minimi d’investimento nettamente differenti rispetto a quelli fissati nell’occasione precedente.

A comunicarlo il presidente del tribunale di Catania, Francesco Mannino, con un provvedimento nel quale si specifica che è previsto un ultimo tentativo di vendita all’asta del Calcio Catania, con offerta minima di cinquecentomila euro da inviare telematicamente ai curatori fallimentari entro le 12.00 del 4 marzo 2022 e deposito cauzionale del 25 per cento della somma offerta da versare entro gli stessi termini. L’apertura delle buste telematiche e l’analisi delle offerte ricevute avverrà alle 16.00 del 4 marzo. Se dovesse arrivare una sola offerta d’acquisto, si procederà all’aggiudicazione immediata del ramo d’azienda calcistico.

In presenza di due o più offerte, a partire dalle ore 17.00 del medesimo giorno, si procederà alla gara telematica tra i soggetti che hanno partecipato al bando, partendo dal prezzo d’offerta migliore e con rilanci minimi di cinquantamila euro. Chi vincerà la gara si aggiudicherà l’asset sportivo del Calcio Catania e avrà il compito, secondo quanto si augurano i tifosi rossazzurri, di condurre la squadra di Baldini alla salvezza sul campo e a provare a regalare al club etneo un rapido ritorno nel calcio che conta. Una nuova speranza per Claiton e compagni, che prende corpo quarantotto ore prima del prossimo match di campionato del Catania, in campo sabato 19 febbraio alle 14.30 al Massimino contro la Virtus Francavilla, accompagnata dall’auspicio che stavolta sugli spalti ci sia molta più gente del solito a sostenere la formazione rossazzurra.