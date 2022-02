Una nuova partnership, che conferma la volontà di dedicare sempre maggiore attenzion e alle società sportive d'èlite catanesi . Da domenica prossima anche le partite dell' Amatori Catania Rugby saranno infatti trasmesse in onda su Sestarete , sul canale 215 del digitale terrestre, grazie all'accordo fortemente voluto dall'editore del Gruppo RMB, Giuseppe Russo , in sinergia con il club guidato dal presidente Riccardo Stazzone . Un'intesa che permetterà di seguire sulla storica emittente televisiva catanese le sfide della formazione biancorossa , impegnata nel Girone 3 del campionato di Serie A di rugby.

Una nuova partnership, che conferma la volontà di dedicare sempre maggiore attenzione alle società sportive d'èlite catanesi. Da domenica prossima anche le partite dell'Amatori Catania Rugby saranno infatti trasmesse in onda su Sestarete, sul canale 215 del digitale terrestre, grazie all'accordo fortemente voluto dall'editore del Gruppo RMB, Giuseppe Russo, in sinergia con il club guidato dal presidente Riccardo Stazzone. Un'intesa che permetterà di seguire sulla storica emittente televisiva catanese le sfide della formazione biancorossa, impegnata nel Girone 3 del campionato di Serie A di rugby.

Si parte con la diretta del match in programma il 20 febbraio alle 13:30 al Benito Paolone tra l'Amatori Catania e il Rugby Noceto, che sancirà il ritorno in campo dei biancorossi dopo il lungo stop forzato. Anche il rugby si prepara quindi a sbarcare su Sestarete, aggiungendosi alle altre preziose partnership strette nei mesi scorsi dal Gruppo RMB: con la Meta Catania Bricocity per il campionato di Serie A di calcio a 5, con l'Ekipe Orizzonte per la Serie A1 di pallanuoto femminile, con la Sistemia Saturnia Aci Castello per la Serie A3 di volley maschile e con la Rizzotti Pallavolo Sicilia Catania per la Serie A2 femminile.