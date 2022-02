Era sospettato di trasportare droga nell'auto ed è stato trovato anche in possesso di una pistola semiautomatica carica. Protagonista un 26enne di Palagonia, fermato dai carabinieri mentre si trovava a bordo di una Lancia Y in via Vittorio Emanuele. La perquisizione ha portato alla scoperta di una calibro 9x19 con cinque munizioni inserite nel caricatore. Altri sei sono state recuperate.