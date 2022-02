Mai pago e sempre presente a se stesso , pronto a esplorare nuovi percorsi ma attento nel calcolare rischi e prevedere conseguenze. Instancabile, a bordo della sua Bmw, nel percorrere in lungo e in largo tutta l'Italia (isole comprese) per visitare postazioni, mantenere public relations e procedere al disbrigo delle pratiche amministrative. Unico nel ricordare eventi, circostanze, episodi, oltre che dati relativi a frequenze, antenne e trasmettitori. Mai fermo al sogno , ma proiettato sempre oltre il sogno. Questi i primi pensieri apprendendo della scomparsa, nelle prime ore di questa mattina, di Loriano Bessi , personaggio di spicco della radiofonia privata italiana, misto di managerialità e creatività al servizio di una progettualità mai ferma e in continuo movimento.

Nato a Terricciola, in provincia di Pisa, il 19 gennaio 1949 aveva iniziato la sua avventura nel mondo dell'etere nel 1978 fondando Radio Valdera uno, proseguendo con Radio Cuore (1986), Radio Fantastica e Radio Centofiori (1995), cui si sarebbero aggiunte Gamma Radio (acquisita nel 2002) e Radio Reporter (acquisita nel 2005). Un crescendo che, grazie a una riuscita politica aziendale, assicurerà la copertura di tutta la penisola italiana, comprese le isole. L'ultimo, e non meno importante capolavoro si chiama Radio Sportiva, sbarcata nell'etere il primo dicembre 2010, emittente a interesse nazionale con notizie e approfondimenti quotidiani, 24 ore su 24, sulle squadre italiane di calcio: dalla serie A alla serie C, senza trascurare gli altri sport.

Con la sua scomparsa il panorama radiofonico nazionale perde un protagonista di prima grandezza, un'inesauribile fucina di idee e un manager dalle idee chiare. Il Gruppo Rmb, memore della intensa e fattiva collaborazione portata avanti negli anni da Loriano Bessi e Mimmo Russo in Sicilia, saluta un caro amico e partecipa al dolore della famiglia porgendo le più sentite condoglianze.