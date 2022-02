Via Garibaldi è ancora protagonista a causa degl i incendi alle automobili . Nella strada di Motta Sant'Anastasia, in provincia di Catania, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire intorno alle 4 del mattino per spegnere le fiamme che hanno danneggiato due automobili e distrutte altre due, parcheggiate all'altezza dei civici 45 e 47. Le fiamme - che hanno travolto una Land Rover, una Dacia Duster, una Kia e una Renault Picasso - non hanno risparmiato d ue abitazioni al piano terra , che fortunatamente non erano abitate. La matrice dei roghi resta da capire, anche se le ipotesi potrebbero far pensare a una matrice dolosa.

Via Garibaldi è ancora protagonista a causa degli incendi alle automobili. Nella strada di Motta Sant'Anastasia, in provincia di Catania, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire intorno alle 4 del mattino per spegnere le fiamme che hanno danneggiato due automobili e distrutte altre due, parcheggiate all'altezza dei civici 45 e 47. Le fiamme - che hanno travolto una Land Rover, una Dacia Duster, una Kia e una Renault Picasso - non hanno risparmiato due abitazioni al piano terra, che fortunatamente non erano abitate. La matrice dei roghi resta da capire, anche se le ipotesi potrebbero far pensare a una matrice dolosa.

L'intervento dei vigili del fuoco di Paternò si è protratto fino alle 7,30 del mattino. Le fiamme hanno danneggiato anche la centralina delle condutture del gas, per cui si è reso necessario l'intervento della ditta specializzata. Non sono mancati i momenti di paura per i residenti che, sulla stessa via Garibaldi, lo scorso sei gennaio avevano assistito al rogo che aveva distrutto due auto.