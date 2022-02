Vetri infranti, vasi rotti e dei preziosi elementi rubati . Si trova in questo stato l'altarino simbolo del quartiere Borrello, a Belpasso. La comunità della cittadina in provincia di Catania, da ieri è turbata dopo che, due giorni va, la statua della Madonna della Guardia che si trovava all'interno dell'altarino è stata portata via . Alla statua i residenti del quartiere a Nord di Belpasso sono molto affezionati. Al suo posto era stata appesa una sega, che però, da ieri mattina non c'è più. La cappella, attualmente, è vuota. A mancare all'interno dell'altarino che si trova a nord di Belpasso, dove si incrociano via Regina Elena e via Monte Grappa, è anche il quadro che si trovava all'interno .

L'intero quartiere adesso tenta di recuperare quanto è stato portato via. Secondo un cittadino, a portare via la statua potrebbe essere stata una donna del quartiere. «Prima di essere informato di quanto era successo - afferma il cittadino - Ho visto questa donna con una busta in mano con dentro una statua simile. Cercheremo di recuperare la statua, sperando che si tratti di un atto isolato».