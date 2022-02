Prima compie una perlustrazione della zona a bordo di una Fiat Punto nera e, dopo essersi accostato accanto all'auto, scende dalla macchina e ruba i fari posteriori. È accaduto in corso Sicilia, nel pieno centro di Catania, dove il furto è stato immortalato dalle telecamere di un'attività e postato su Facebook dalla pagina Inciviltà a Catania.

Tutto avviene in pieno giorno, con l'autore sembra operare con facilità, indisturbato. Da quanto si legge sui social, non sarebbe il primo furto di questo tipo. Già qualche settimana fa qualcuno aveva fatto notare che in alcune vie del capoluogo etneo si erano verificati furti di fari posteriori in diverse auto, in particolare Smart e macchine cinquanta, ma anche ai danni di qualche auto di grossa cilindrata.