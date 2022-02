Sosta selvaggia e autobus bloccato. È successo anche oggi pomeriggio, questa volta poco prima del fischio d'inizio della partita di calcio che vede impegnato il Catania allo stadio Angelo Massimino. Il mezzo, a quanto pare parcheggiato sul marciapiede lungo via Stazzone, forse da un tifoso, non consentiva il passaggio di un mezzo Amts della linea 702. Secondo quanto raccontato da una nostra lettrice per oltre venti minuti gli automobilisti rimasti in coda hanno cercato, senza successo, di spostare l'auto sollevandola.