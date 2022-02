Il Comune di Catania, attraverso una nota inviata alla stampa, annuncia un nuovo intervento di riqualificazione nel quartiere Librino, nella periferia sud della città. L'area interessata sarà quella di viale Bummacaro e il progetto prevede di rinnovare il campo da calcio a cinque già esistente e il playground. Nell'ambito dell'intervento verrà inserita una nuova area fitness per attività ginniche all’aperto e la sostituzione di tutti gli arredi urbani «a cominciare dalla bambinopoli ormai inutilizzabile, con un importante piano di rigenerazione verde, nuove panchine e illuminazione a led con risparmio energetico», si legge nella comunicazione.

L'area, per evitare danneggiamenti e furti, sarà interamente sorvegliata da un impianto di telecamere. «Tutte le zone della città necessitano di spazi attrezzati per la socializzazione e la pratica dell’attività sportiva - ha spiegato tramite la nota stampa l’assessore Sergio Parisi- ma l’intervento di viale Bummacaro è fondamentale per rifunzionalizzare un’area nella quale l’usura del tempo e gli atti vandalici ne avevano cancellato la fruibilità. A intervento finito ci sarà spazio per attività intergenerazionali, aggregative, di inclusione sociale; consegneremo l’area a Librino e ai suoi cittadini, perché se ne occupino e la preservino, visto che servirà alle famiglie, ai bambini, agli anziani del quartiere».

Questo intervento, per complessivi 491mila euro, verrà realizzato grazie ai fondi dell’asse 4 del Pon Metro con il coordinamento della direzione Politiche comunitarie e del servizio attuazione con fondi UE di progetti di riqualificazione urbana e transizione green-sport, recentemente istituito dall’amministrazione comunale.