Ancora una vittoria di fondamentale importanza che permette al Catania di fare un balzo deciso in classifica, lontano dalla zona playout. Solo un gal, ma quanto basta ai rossazzurri per battere la Virtus Francavilla allo stadio Angelo Massimino in un pomeriggio dal clima primaverile, che ha visto anche la presenza e il ritorno di diversi sostenitori etnei sugli spalti. Pugliesi battuti 1-0 con un goal del catanesissimo Kevin Biondi, a segno al 56’ su perfetto assist di Russini, entrato in campo da pochi minuti.

Tre punti pesanti, che portano il Catania a quota 33 e permettono alla squadra di Francesco Baldini di presentarsi con maggiore serenità al recupero casalingo di campionato, in programma martedì prossimo alle 21.00 contro la Paganese. Seconda vittoria consecutiva per i rossazzurri, che senza i quattro punti di penalizzazione subiti per il ritardo nel pagamento degli stipendi sarebbero addirittura in zona playoff.

Una partita giocata con il cuore, una prestazione che contribuisce a rinsaldare una volta di più il rapporto tra la squadra e i suoi tifosi, che sperano che con l’asta di vendita del 4 marzo si possa segnare una nuova pagina del rilancio del Calcio Catania. E al Massimino c’era anche Benedetto Mancini, uno dei potenziali acquirenti accostati al club nelle ultime settimane, affiancato da alcuni ex soci della Sigi e andato via a fine partita in mezzo ai sostenitori rossazzurri. Proprio dai tifosi è arrivato come sempre l’abbraccio più caloroso alla formazione di Baldini, chiamata e acclamata sotto la curva nord dopo il fischio finale e accolta sotto gli spalti con striscioni di ringraziamento e cori ai quali si sono uniti anche i giocatori, ormai usciti dal momento difficile vissuto sul campo nelle scorse settimane.