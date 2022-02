Carattere e orgoglio in abbondanza, peccato per la sfortuna. L'Amatori Catania non lascia nulla di intentato nel match odierno del Paolone contro il Rugby Noceto , valido per l'undicesima giornata del girone 3 di Serie A , ma alla fine sono gli ospiti a festeggiare il successo giunto con un netto 22-47. I biancorossi catanesi pagano gli effetti della pandemia , con i contagi che nelle scorse settimane hanno messo fuori gioco alcuni dei protagonisti, procurando non pochi problemi anche in sede di preparazione delle gare.

Nonostante questo, gli uomini di coach Garozzo vanno in campo senza cercare alibi, gettando il cuore oltre l'ostacolo. Uno spirito non incrinato neanche dalle uscite anticipate dal campo di Cosentino e Ardito, tra il 6' ed il 12' del primo tempo per infortunio. Sono proprio i catanesi a rompere gli equilibri con la meta di Borina ispirata dal destro di apertura di Madero. L'argentino, tuttavia, non trasforma e l'errore fa da preludio alla reazione degli ospiti, bravissimi a sfruttare tre buchi difensivi dei catanesi, mettendo a segno per ognuno una meta con Passera, Carritiello e Pagliarini, con successive trasformazioni firmate dal Albertengo, tra il 10' ed il 26'.

Nel finale della prima frazione arriva il sussulto dell'Amatori con una touche conquistata e la meta di Bognanni, trasformata poi da Madero per il complessivo 12-21 di metà match. Nel secondo tempo, gli emiliani approfittano delle difficoltà dei padroni di casa e scavano sin da subito il solco decisivo, dapprima comprimendo gli etnei nei loro 22 metri per poi approfittare al meglio della stanchezza subentrata negli uomini di coach Garozzo, accentuata dalla panchina divenuta cortissima in seguito alle defezioni. Tra il 5' e il 25' vanno in meta per gli ospiti Benchea, Quiroga e Ceresin, con Albertengo che realizza due dei tre calci. Sul 12-40 le possibilità di rimettere in careggiata il confronto sono pressoché inesistenti ma l'Amatori continua a lottare e va in meta con Di Sano e il 17enne Scarpaci, che permettono alla compagine catanese di conquistare almeno un punto.

Nel post gara, coach Salvo Garozzo spiega: «Non ci piangiamo addosso, dobbiamo continuare il nostro percorso di crescita, che non passa solo dalle vittorie ma anche da momenti di difficoltà estrema, come questo. Abbiamo tanti infortunati e riuscire a mettere una squadra in campo è stato davvero difficile. La forza per ricominciare la traiamo da quello che i ragazzi hanno comunque dato in campo. Per noi, come tanti altri, il Covid è stato un disastro e la ripresa è davvero difficile. Abbiamo avuto sedute d'allenamento con dieci persone, quando in realtà ne servirebbero trenta per lavorare in maniera dignitosa. Tutto questo significa ragazzi che devono sacrificarsi fuori ruolo e infortunati che vanno in panchina per provare a mettere la squadra in campo. Sono contento di ciò che la squadra ha dato oggi. Adesso faremo la conta e spero che per Cosentino non sia nulla di grave. Cercheremo di recuperare qualcuno degli infortunati».

AMATORI CATANIA RUGBY-RUGBY NOCETO 22-47 (12-21)

AMATORI CATANIA: Beltramino, Borina (al 22’st Smiroldo), Matias (al 30’st Scarpaci), Camino, Bognanni, Madero, Giammario, Di Sano, Sapuppo G. (al 38’st Minni’), Cosentino (al 6’pt Calamaro), Palmieri (al 30’st Latino), Giustolisi, D’Aleo, Lipera, Ardito (al 12’pt Russo). A disposizione Mistretta. All. Garozzo

RUGBY NOCETO: Pagliarini, Passera, Terzi, Carritiello (dal 30’pt Ceresini), Greco, Dogliani, Albertengo, Pop (dal 20’st Ferrarini), Chiesa, Benchea, Boccalini (al 20’st Chalonec), Devodier, Pitinari (al 32’st Alagna), Ferro (al 20’st Pasqual), Quiroga (al 20’st Boscain). A disposizione Albertini, Berghenti. All. Varriale

Marcatori: P.t. 6’ m Borina no tr Madero, al 10’ m Passera tr Albertengo, al 15’ m Carritiello tr Albertengo, al 26 m Pagliarini tr Albertengo, al 40’ m Bognanni tr Madero. S.t. 5’ Benchea no tr Albertengo, al 14’ m Quiroga tr Albertengo, 25’ m Ceresini tr Albertengo, 29’ m Di Sano no tr Madero, 35’ m Dogliani tr Albertengo, 38’ m Scarpaci no tr Madero.

Ammoniti: Benchea al 30’st

Punti conquistati in classifica: Amatori Catania 1 Rugby Noceto 5

Classifica Serie A/ Girone 3: UR Capitolina 35; Cavalieri UR 27; CUS Perugia 21; Amatori Catania 17; Rugby Noceto e Romagna RFC 16; Pesaro Rugby 13; Civitavecchia Rugby e Rugby Afragola 5.