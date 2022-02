Non ce l'ha fatta la donna di 66 anni , N.Q., rimasta gravemente ferita nell' incidente stradale registratosi ieri pomeriggio lungo la strada statale 417 Catania-Gela, in territorio di Mineo . Si è trattato di uno scontro tra due auto; una Bmw e una Peugeot 206, che viaggiavano su corsie opposte di marcia. Da registrare nell'impatto il ferimento di 5 persone tra cui la donna di 66 anni deceduta in nottata al Policlicico di Catania dove era stata condotta in elisoccorso.

Gli altri 4 feriti non gravi sono stati condotti all'ospedale Gravina di Caltagirone. Sul posto la polstrada di Caltagirone, pompieri del locale distaccamento che hanno messo in sicurezza le auto ed estratto i feriti dai mezzi incidentati. La 417 è rimasta chiusa al traffico fino a notte fonda.