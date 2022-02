Tre discoteche del centro storico di Catania sono state chiuse dai carabinieri del Nas, insieme ai colleghi della compagnia di piazza Dante, perché durante i controlli delle disposizioni per il contenimento della diffusione della pandemia da Covid-19 è stato trovato all'interno un numero di clienti più alto rispetto a quello consentito.

In particolare, nei locali in via Raffineria e in via Simeto era presente un numero di persone maggiore rispetto alla percentuale del 50 per cento consentita (in due dei locali sono state trovate rispettivamente 348 e 286 persone rispetto alle 90 e alle 70 consentite dalla normativa in vigore). Per tale motivo i titolari delle discoteche sono stati sanzionati per una somma complessiva di 1200 euro e l'attività è stata chiusa per un giorno.