La volontà del governo guidato da Mario Draghi è quella di garantire a tutti gli studenti la ripresa delle lezioni in presenza, compresi gli universitari. Nel caso dell'ateneo catanese, attualmente, bisogna aspettare per un totale ritorno in aula. Nell'attesa di capire come si svolgerà la frequentazione durante il secondo semestre, l'Università di Catania attende di ricevere risposte da parte delle autorità competenti riguardo all'assistenza igienico-personale dedicata agli studenti disabili. Il servizio, che si occupa dell'accompagnamento indispensabile per gli utenti che ne hanno diritto, è svolto dal personale specificato. Prima che scoppiasse la pandemia, era garantito dalla Città metropolitana (ex provincia regionale). Ma dal 2020 le cose sarebbero cambiate. Da allora, scoprire chi si occuperà del servizio è rimasto un mistero e alla domanda non è arrivata nessuna risposta. A illustrare la questione a MeridioNews è Massimo Oliveri, docente e presidente del Cinap - Centro per l'Integrazione Attiva e Partecipata dei servizi per la disabilità e i Dsa - dell'università di Catania. «Prima dell'inizio dell'anno accademico gli studenti iscritti al Cinap compilano i piani formativi in cui richiedono le attività di supporto - spiega Oliveri - Quest'anno circa 15 studenti ci hanno chiesto il servizio, ma al momento non abbiamo ricevuto risposte».

Oliveri lo scorso 5 agosto ha scritto all'assessore regionale per l'Istruzione e la Formazione professionale, al sindaco della Città metropolitana di Catania e il dirigente del dipartimento Politiche Sociali e del Lavoro affinché si ripristinasse il servizio, ma tuttora attende risposte. «Noi offriamo il tutorato per le attività didattiche e il trasporto, ma non abbiamo i fondi per garantire l'assistenza igienica personale - precisa - Sebbene le lezioni non si svolgano in presenza, lo scorso anno uno studente aveva l'esigenza di frequentare ma non abbiamo potuto fornire il supporto. La nomina di Federico Portoghese come commissario straordinario della Città metropolitana non può essere che una notizia positiva: lui è stato direttore generale dell'ateneo». Nell'attesa che Porteghese e Oliveri si possano confrontare in un incontro specifico, se la questione non dovesse sbloccarsi, c'è il rischio che molti studenti, alla ripresa delle lezioni, non potranno frequentare.

Il problema non riguarderebbe soltanto gli studenti che frequentano l'università, ma anche per quelli delle scuole secondarie di secondo grado, tanto da arrivare fino a Roma. Con un'interrogazione del 15 febbraio, la senatrice di Fratelli d'Italia Tiziana Drago, insieme alla collega Giovanna Petrenga, hanno presentato un'interrogazione alla ministra alla disabilità Erika Stefani con cui hanno chiesto se il ministero sia a conoscenza di quanto accade nell'ateneo catanese e - se sì - quale provvedimenti intenda adottare. «Sono intervenuta perché si sciolga l'inghippo: attualmente non è chiaro di chi sia la competenza - fa sapere Drago a questo giornale - La città metropolitana si è occupata delle scuole superiori di secondo grado e mi dicono che il servizio si è sbloccato. Mentre invece, per quanto riguarda l'università, l'Ufficio scolastico regionale e gli assessori regionali devono rispondere alle richieste da parte del Cinap».

Di chi siano competenze e a chi spetterebbe erogare l'assistenza igienico-personale agli studenti disabili, negli ultimi anni, è stata una materia oggetto di dibattito. Sulla vicenda ultimamente è intervenuto anche il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, il quale ha specificato che il personale Ata (collaboratori scolatici) - quindi di competenza statale - si occupa di fornire l'assistenza personale di base: ovvero quell'insieme di servizi che comprende l'accesso alle aree esterne delle strutture e l'accompagnamento all'uscita, cura della persona e uso dei servizi igienici degli studenti diversabili. Discorso diverso - come riporta il sito del ministero dell'Istruzione - viene fatto per l'assistenza specialistica, che comprende tutti i servizi svolti con «con personale specializzato, dedicata agli alunni alunni con disabilità di tipo fisico e conseguenti problemi di autonomia». Questo insieme di servizi comprende anche l’addetto alla Comunicazione e si occupa degli alunni con disabilità sensoriale. Questo servizio è di competenza degli Enti territoriali locali. Tuttavia, le disposizioni possono variare in base alle Regioni, A restare nel limbo delle interpretazioni è il caso delle università.

Sul caso degli universitari, il tribunale regionale di Giustizia amministrativa si era espresso specificando come «l'integrazione scolastica della persona con disabilità nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università è destinata a realizzarsi in gran parte attraverso la conclusione di accordi di programma tra gli enti locali, gli organi scolastici e le aziende sanitarie locali ai fini della programmazione coordinata». Tuttavia, nei casi di handicap gravi il Cga, rifacendosi al secondo comma della legge regionale del 2004, osserva che «rimane ferma la competenza delle province regionali (città Metropolitane) qualora i soggetti da assistere frequentino le scuole secondarie di secondo grado e gli altri istituti superiori ed universitari». Ma se da un lato ci sono le ricostruzioni del tribunale amministrativo, dall'altro la senatrice Drago si affida ai decreti legislativi in base ai quali la competenza per questo tipo di servizi non è cambiata per effetto delle leggi regionali e che pertanto «permanga in capo allo Stato per il tramite dell'amministrazione scolastica», scrive nell'interrogazione. Questo rimando di competenze tra le istituzioni - conclude la parlamentare - non ha fatto altro che aggravare il problema, in quanto la mancata assistenza igienico-personale impedisce agli studenti diversamente abili che dovrebbero fruirne la partecipazione alla vita scolastica o universitaria».