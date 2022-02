Nuovo incendio nella notte a Paternò. In via Imperatore Federico, una traversina di via San Marco, due auto hanno preso fuoco dopo le 2. Un rogo la cui matrice non è stata ancora accertata, al lavoro ci sono i militari della locale compagnia dei carabinieri. In fiamme due Fiat Punto. L'incendio è partito da uno dei due mezzi in sosta.

Nuovo incendio nella notte a Paternò. In via Imperatore Federico, una traversina di via San Marco, due auto hanno preso fuoco dopo le 2. Un rogo la cui matrice non è stata ancora accertata, al lavoro ci sono i militari della locale compagnia dei carabinieri. In fiamme due Fiat Punto. L'incendio è partito da uno dei due mezzi in sosta.

Sul posto per spegnere il rogo sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, che hanno impiegato per bonificare la zona. Paura per i residenti svegliati dal denso fumo nero e dalle fiamme piuttosto alte. Danneggiata la facciata dell'abitazione di fronte alla quale le auto erano in sosta. Danni anche ai cavi elettrici che si trovano all'esterno della casa. Al vaglio degli inquirenti le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.