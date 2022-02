Incidente poco dopo le 12.30 lungo viale Ulisse , a Catania. A scontrarsi, nella carreggiata in direzione della frazione di Ognina, sono state due automobili. All'origine probabilmente un tamponamento . Nessuna persona sarebbe rimasta ferita.

Sul posto ci sono i vigili urbani per i rilievi del caso, un carroattrezzi e due mezzi per la pulizia della strada. Le operazioni sono ancora in corso. Si registrano code, a causa del restringimento della carreggiata.