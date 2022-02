Il liceo Ettore Majorana di San Giovanni La Punta è fra i dieci licei siciliani che partecipano alla prima edizione del prestigioso programma Trans'Alp per la Regione Siciliana. Il progetto è nato nell’ambito dell’Accordo di Cooperazione Internazionale siglato in data 27 gennaio 2021 tra l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e la Regione Accademica Provence Alpes Côte d’Azur, e in linea con la nota M.I. n° 843 del 10 aprile 2013 "Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale.”

Il programma prevede uno scambio studentesco transfrontaliero tra studenti italiani e studenti francesi, iscritti nelle sezioni EsaBac ed EsaBac techno, con obiettivi linguistico-culturali di valorizzazione, rafforzamento e diffusione della lingua e della cultura dei due territori, attraverso un’esperienza di integrazione scolastica in Italia-Francia della durata di due settimane.

La mobilità studentesca si basa sulla reciproca accoglienza degli studenti partecipanti, a scuola e in famiglia. Si tratta di una esperienza altamente formativa che permette non soltanto il miglioramento delle conoscenze e delle competenze linguistiche in un contesto autentico ma anche di accrescere la conoscenza e la consapevolezza del reciproco patrimonio artistico-culturale e di valorizzare la diversità come arricchimento nel segno del pluralismo e del multiculturalismo.

Dall’11 febbraio il Liceo ha accolto per due settimane la studentessa Olivia L. proveniente dal Lycée André Honorat di Barcelonnette, ospitata dalla sua corrispondente, T.B. della classe 3BL EsaBac. In occasione dello scambio, l’intera classe ha svolto una ricca serie di attività di approfondimento sul patrimonio storico culturale della Sicilia, con particolare riferimento al territorio del catanese (Storia, Arte, Gastronomia, Miti e Leggende, Paesaggio e Natura, Tradizioni, Musica e Folklore) in lingua francese e italiana con il pieno coinvolgimento di Olivia che a sua volta ha presentato alla sua nuova classe alcuni aspetti della sua regione in lingua italiana. Le attività in classe sono state accompagnate anche da due visite didattiche a Catania: il tour della Catania greco-romana, con la guida della professoressa S. Amari di giorno 18 febbraio e la visita al Monastero dei Benedettini e del Museo Archeologico del 23 febbraio.

Olivia rientrerà a casa sua oggi, e porterà con sé tanti bei ricordi dei suoi compagni italiani e della terra di Sicilia. Fra un mese circa, sarà il turno della sua corrispondente di fare le valigie per raggiungerla a Barcelonnette per la seconda fase della mobilità, stavolta in veste di ospite. Per il momento, non ci resta che salutare con un po’ di nostalgia Olivia e invitarla a tornare quando vorrà. Bon voyage et… à très bientôt en France!!!

Prof.ssa Agata Coniglione

responsabile del progetto Esabac e Trans'Alp