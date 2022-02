L'isola ecologica di Belpasso è chiusa e davanti al cancello inquadrato dalle telecamere di videosorveglianza c'è un cartello bianco scritto a mano con un pennarello nero: « Avviso. Per lavori di manutenzione straordinaria il Ccr rimarrà chiuso fino al completamento degli stessi. Ci scusiamo per il disagio ». Una comunicazione in cui a preoccupare i cittadini sarebbe soprattutto il fatto che manca una data . Come hanno fatto notare anche sulla pagina Facebook Belpasso in Comune che ha pubblicato le foto e riferito di « strane voci che circolano al Municipio » chiedendo di fare chiarezza all'amministrazione. Strane voci che riguarderebbero un presunto sequestro del sito .

L'isola ecologica di Belpasso è chiusa e davanti al cancello inquadrato dalle telecamere di videosorveglianza c'è un cartello bianco scritto a mano con un pennarello nero: «Avviso. Per lavori di manutenzione straordinaria il Ccr rimarrà chiuso fino al completamento degli stessi. Ci scusiamo per il disagio». Una comunicazione in cui a preoccupare i cittadini sarebbe soprattutto il fatto che manca una data. Come hanno fatto notare anche sulla pagina Facebook Belpasso in Comune che ha pubblicato le foto e riferito di «strane voci che circolano al Municipio» chiedendo di fare chiarezza all'amministrazione. Strane voci che riguarderebbero un presunto sequestro del sito.

«Niente di strano: quando è stato aperto il centro comunale di raccolta - spiega a MeridioNews il sindaco Daniele Motta - era perfettamente a norma, adesso non lo è più e questi lavori di manutenzione straordinaria serviranno proprio a questo». Il Ccr gestito dalla società Balestrieri Appalti, insomma, va adeguato alle normative che, nel frattempo, sono cambiate. «Dall'efficientamento delle acque all'ammodernamento per essere più efficiente - continua il primo cittadino - E proprio oggi gli esperti, dopo analisi e sopralluogo, mi diranno esattamente cosa c'è da fare e sapremo stimare anche i tempi previsti per questi lavori durante i quali l'isola ecologica resterà chiusa. Secondo le prime stime - conclude Motta - si dovrebbe risolvere tutto entro un mese».