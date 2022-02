Un incendio la cui matrice resta per il momento ignota - ma non si esclude comunque il dolo - ha distrutto ad Adrano quattro automezzi appartenenti a persone legate ad u na azienda attiva nel settore agricolo . Il rogo si è registrato la notte scorsa, poco dopo le 2, in piena notte. I mezzi erano parcheggiati in un spiazzo attiguo, non chiaro se pubblico o privato, alla chiesa di San Paolo ubicata via non lontana dal commissariato della polizia.

Un incendio la cui matrice resta per il momento ignota - ma non si esclude comunque il dolo - ha distrutto ad Adrano quattro automezzi appartenenti a persone legate ad una azienda attiva nel settore agricolo. Il rogo si è registrato la notte scorsa, poco dopo le 2, in piena notte. I mezzi erano parcheggiati in un spiazzo attiguo, non chiaro se pubblico o privato, alla chiesa di San Paolo ubicata via non lontana dal commissariato della polizia.

Le fiamme hanno distrutto un autocarro, un furgoncino per il trasporto di dei braccianti, una Mini Cooper e una Peugeot. Sul posto per domare il rogo gli uomini del 115 del distaccamento di Adrano e personale del locale commissariato di polizia. Le operazioni di spegnimento e di bonifica sono state ultimate poco prima delle 4. Al vaglio degli inquirenti le immagini di videosorveglianza presento nella zona in cui si è registrato l’incendio.