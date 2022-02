Alcuni locali del quartier generale dell'emergenza Covid di via Pasubio 19 a Catania ospiteranno un centro vaccinale. Sarà operativo dall'1 marzo. La decisione rientra nell'ambito di un piano più ampio che prevede la rimodulazione dei siti vaccinali in tutta la provincia. Dotato di aree per l'accettazione, l'attesa, le anamnesi e le vaccinazioni sarà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 18.