«Ho litigato con mia moglie e mi sono allontanato da casa per cercare la mia pace interiore». Sono state queste le parole con cui un 28enne si è giustificato dopo essere stato individuato dai carabinieri della compagnia di Catania Fontanarossa mentre si trovava fuori dalla sua abitazione, in via tenente Giuseppe Caruso, dove era relegato agli arresti domiciliari. L'uomo che ha precedenti per reati in materia di droga e armi, è stato rintracciato e bloccato, dopo mezz'ora di ricerche, in via Farnese.

Nell’ambito dello stesso servizio i militari della stazione Playa sono riusciti a rintracciare un 48enne che, evaso dal 23 gennaio scorso dalla propria abitazione di via Avannotti dove era sottoposto alla detenzione domiciliare per diversi reati - tra cui violenza sessuale e rissa - stava passeggiando lungo via Di Giacomo. Il giudice ha convalidato entrambi gli arresti, disponendo la detenzione domiciliare per il 28enne e gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico per il 48enne.