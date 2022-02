Arrestato in flagranza di reato per il reato di maltrattamenti in famiglia un 55enne residente nel quartiere di Picanello . L'uomo è accusato di avere picchiata la compagna. All'arrivo dei carabinieri l'uomo era seduto in salotto, mentre la donna aveva i segni dei colpi ricevuti al viso: narici sanguinanti, ecchimosi all'orbita facciale destra. Ai militari ha detto di essere stata colpita più volte con una sedia di plastica.

Trasportata in ospedale i medici hanno riscontrato lesioni guaribili in 25 giorni. Dalle indagini è emerso che la donna a dicembre scorso aveva già denunciato due episodi simili. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto i domiciliari presso un'altra abitazione, con l'applicazione del braccialetto elettronico.