Tre persone sono state denunciate con l'accusa di ricettazione in concorso dopo essere stati bloccati in auto con oltre 150 chili di arance all'interno di una Fiat Punto. Il controllo è stato effettuato in una zona rurale nel territorio di Paternò, dopo che l'autovettura è stata incrociata sulla provinciale 15. I denunciati hanno 19, 29 e 38 anni. Per quest'ultimo l'accusa è anche di avere violato la misura della sorveglianza speciale.