Cambia la geografia all'interno del Consiglio comunale di Belpasso. A farne le spese è la maggioranza che sostiene il sindaco Daniele Motta che perde due pezzi. È successo nella seduta consiliare di ieri sera durante la quale Massimo Condorelli e Santi Borzì, dopo quattro anni passati tra i banchi della maggioranza, hanno annunciato il loro passaggio, e quello del gruppo Belpasso Futura, all'opposizione che, da quattro passa a sei consiglieri. «La nostra è una scelta meditata – ha dichiarato Massimo Condorelli, capogruppo di Belpasso Futura - preceduta da numerosi incontri, anche con il nostro sindaco, dai quali è emersa la necessità di trovare l'autonomia per creare dei progetti validi per la crescita del nostro paese. Noi, nonostante l'appoggio, siamo stati infatti diverse volte esclusi dalle decisioni. A incidere - ha concluso Condorelli - c'è stato anche il mancato rispetto del programma da noi ampiamente sostenuto in campagna elettorale».

«Questa scelta è l’unica che ci è rimasta - ha dichiarato il consigliere di Belpasso Futura Santi Borzì -, proveremo dai banchi dell'opposizione a dare una visione diversa della città e della politica che deve necessariamente tornare a essere inclusiva, soprattutto in un periodo di crisi sanitaria, economica, energetica e bellica, come quello che stiamo vivendo. Durante questi quattro anni siamo stati esclusi nella quasi totalità delle scelte amministrative e - ha continuato Borzì - non è un comportamento da riservare agli alleati di governo. Questa decisione, tengo a sottolineare, non ha nulla a che fare con la mia mancata elezione a presidente del Consiglio comunale, ma rappresenta solo la chiusura tra noi e Diventerà Bellissima. La maggioranza – ha concluso Borzì – resta solida perché conta dieci consiglieri su 16». Di questo passaggio fa le spese anche la Giunta che perde l’assessore Davide Guglielmino, anch'egli di Belpasso Futura, che nel corso della stessa seduta ha annunciato le proprie dimissioni.

Ma i colpi di scena non sono mancati. Anche la vice presidente del consiglio Angela Virgillito ha annunciato l'uscita dal suo gruppo Diventerà Bellissima, per transitare nel gruppo misto senza però abbandonare la maggioranza. Resta da capire come interpretare tutto ciò. Malesseri in seguito al mancato coinvolgimento nelle scelte amministrative? Disagio per il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati? O semplicemente aggiustamenti in vista delle ormai imminenti tornate elettorali? Si saprà presto. Intanto una cosa è certa. Ieri sera, all’interno dell’aula consiliare del Comune di Belpasso è stata registrata una strana presenza: quella di un numeroso pubblico.