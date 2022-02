È stato prorogato fino al 31 dicembre lo stato di emergenza a seguito del terremoto che il 26 dicembre 2018 ha causato numerosi danni in molti Comuni del Catanese. A comunicarlo al presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, è stato il presidente del Consiglio Mario Draghi. Per il 2022 Palazzo Chigi ha messo a disposizione della Sicilia circa due milioni e mezzo di euro in più. A ricoprire l'incarico di responsabile della Struttura commissariale è l'ex procuratore generale della Repubblica di Catania Salvatore Scalia, nominato d'intesa tra Roma e Palermo.