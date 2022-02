I carabinieri della squadra Lupi del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania hanno arrestato nella flagranza di reato un catanese 27enne , gravemente indiziato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio . L'uomo avrebbe continuato questa attività anche mentre si trovava agli arresti domiciliari , proprio per precedenti reati in materia di droga, nella sua casa di via Barcellonetta , nel quartiere San Cristoforo alle spalle di piazza Caduti del Mare, il cosiddetto Tondicello della Playa .

I carabinieri della squadra Lupi del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania hanno arrestato nella flagranza di reato un catanese 27enne, gravemente indiziato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo avrebbe continuato questa attività anche mentre si trovava agli arresti domiciliari, proprio per precedenti reati in materia di droga, nella sua casa di via Barcellonetta, nel quartiere San Cristoforo alle spalle di piazza Caduti del Mare, il cosiddetto Tondicello della Playa.

I militari hanno accertato che la sua abitazione sarebbe diventata meta di numerosi acquirenti di sostanze stupefacenti. Due clienti al portone, un 26enne a bordo di una Fiat 600 e un altro a piedi - che poi si è scoperto essere un sedicenne - sono stati bloccati dai militari subito dopo l’acquisto. Entrambi sono stati trovati in possesso di involucri contenenti marijuana del tipo amnesia confezionata in dosi. I carabinieri hanno trovato il 27enne seduto sulle scale con ancora in mano una busta di plastica con dentro circa 60 grammi di marijuana, un bilancino e un rotolo di carta alluminio.

Nella tasca della tuta aveva 65 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio. I due acquirenti sono stati segnalati alla prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti, mentre il 27enne è stato portato nel carcere catanese di Bicocca. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto, disponendo la misura cautelare in carcere.