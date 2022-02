Dopo mesi di abboccamenti, doveva essere il primo confronto ad ampio raggio tra i principali referenti politici cittadini di Aci Catena (nel Catanese) in vista delle Comunali di primavera. L'incontro, che era previsto per oggi, è stato però annullato in mattinata, poco dopo la pubblicazione della notizia da parte di MeridioNews sulla probabile partecipazione anche di Ascenzio Maesano . A riprova, secondo i bene informati, di come l'ex sindaco, dopo le grane giudiziarie, vorrebbe rimanere al centro della contesa. Lo stesso Maesano, nei giorni scorsi, aveva pubblicato un post su Facebook che da molti è stato letto e commentato come la conferma del proprio impegno.

Dopo mesi di abboccamenti, doveva essere il primo confronto ad ampio raggio tra i principali referenti politici cittadini di Aci Catena (nel Catanese) in vista delle Comunali di primavera. L'incontro, che era previsto per oggi, è stato però annullato in mattinata, poco dopo la pubblicazione della notizia da parte di MeridioNews sulla probabile partecipazione anche di Ascenzio Maesano. A riprova, secondo i bene informati, di come l'ex sindaco, dopo le grane giudiziarie, vorrebbe rimanere al centro della contesa. Lo stesso Maesano, nei giorni scorsi, aveva pubblicato un post su Facebook che da molti è stato letto e commentato come la conferma del proprio impegno.

Intanto, mentre tra gli invitati si cerca di individuare chi sia il responsabile della fuga di notizie, nonostante la voce dell'imminente incontro circolasse nella città del limone verdello già da diversi giorni, a intervenire sulla questione è lo stesso Ascenzio Maesano con una nota inviata alla redazione di MeridioNews: «L'articolo è animato da una ratio ben precisa: ritenere che io sia onnipresente e ispiratore di quanto possa accadere in Aci Catena - scrive l'ex sindaco - Orbene, io sono incandidabile e di certo non posso sbarrare il pensiero di chiunque ritenga di esprimere simpatie o quant'altro». Maesano conclude la nota con una precisazione: «Non intendo partecipare, in alcun modo, alla prossima campagna elettorale per l'elezione del sindaco di Aci Catena né ad altra, e qualsivoglia, competizione politica».