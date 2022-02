È stata rinviata a data da destinarsi la sfida odierna del campionato di serie C girone C tra Avellino e Catania . A prendere la decisione il direttore di gara, a causa dell’abbondante nevicata piovuta sul campo di gioco dello stadio Partenio di Avellino. L’arbitro Di Graci di Como ha effettuato personalmente il controllo delle condizioni del rettangolo di gioco insieme ai capitani delle due squadre, appurandone subito l’impraticabilità.

È stata rinviata a data da destinarsi la sfida odierna del campionato di serie C girone C tra Avellino e Catania. A prendere la decisione il direttore di gara, a causa dell’abbondante nevicata piovuta sul campo di gioco dello stadio Partenio di Avellino. L’arbitro Di Graci di Como ha effettuato personalmente il controllo delle condizioni del rettangolo di gioco insieme ai capitani delle due squadre, appurandone subito l’impraticabilità.

Dopo il tour de force delle ultime settimane, arriva quindi un weekend di riposo forzato per i rossazzurri, che adesso rivolgono il pensiero alla nuova e ultima asta di vendita del Calcio Catania, in programma il prossimo 4 marzo. Ansia che cresce anche tra i tifosi, che sperano arrivi almeno un’offerta d’acquisto del ramo d’azienda sportivo. Condizione fondamentale per evitare che la squadra guidata da Francesco Baldini sia costretta a interrompere il campionato già nei giorni successivi, a conclusione dell’esercizio provvisorio del club in scadenza il 7 marzo, e per scongiurare il rischio di ripartenza del Catania dai dilettanti.