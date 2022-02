Un tragico incidente si è registrato lungo la strada provinciale 117, in contrada Rovettazzo. Nell'impatto, avvenuto poco prima dell e 23,15, è morto un uomo di 43 anni . I carabinieri di Giarre stanno eseguendo i dovuti rilievi per stabilire la chiara dinamica dell'incidente. I militari, intervenuti sul luogo della, hanno ripristinato il traffico veicolare lungo il tratto. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che il 43enne, a bordo di una Fiat Punto, abbiamo perso il controllo del mezzo mentre si trovava a transitare nei pressi di una semicurva, invadendo la corsia opposta di marcia e andando a sbattere violentemente contro un muretto che delimita la strada.

L’impatto è stato piuttosto devastante con pezzi di carrozzeria e motore sparsi ovunque sulla sede stradale. Immediati i soccorsi. Sul posto ambulanza del 118 e uomini del 115 del distaccamento di Riposto: quest’ultimi hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto dall’abitacolo il 43enne rimasto incastrato dentro la Punto. Ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sarebbe morto sul colpo. Il magistrato di turno ha disposto la restituzione della salma ai familiari. Solo poco prima delle 3 del mattino si sono concluse le operazioni di messa in sicurezza della strada con relativo ripristino della viabilità sulla strada provinciale 117.