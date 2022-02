Sono entrati nella cappella dell'ex ospedale Ferrarotto , struttura ormai in disuso, per rubare oggetti sacri. Così tre persone sono state scoperte dai carabinieri che, giunti sul posto, hanno visto uno dei complici che stava al di là della recinzione, pronto a ricevere la refurtiva che gli altri due avevano prelevato dai locali . Quest'ultimo, un 43enne che vedendo i militari aveva provato a scappare verso via Anastasio, è stato denunciato con l'accusa di furto aggravato, trovato in possesso degli arnesi che sarebbero stati utili allo scasso. Ma il tentativo è stato vano, dato che i militari sono riusciti a bloccarlo.

Sono entrati nella cappella dell'ex ospedale Ferrarotto, struttura ormai in disuso, per rubare oggetti sacri. Così tre persone sono state scoperte dai carabinieri che, giunti sul posto, hanno visto uno dei complici che stava al di là della recinzione, pronto a ricevere la refurtiva che gli altri due avevano prelevato dai locali. Quest'ultimo, un 43enne che vedendo i militari aveva provato a scappare verso via Anastasio, è stato denunciato con l'accusa di furto aggravato, trovato in possesso degli arnesi che sarebbero stati utili allo scasso. Ma il tentativo è stato vano, dato che i militari sono riusciti a bloccarlo.

Nel frattempo i carabinieri sono intervenuti in un punto di accesso della struttura per rintracciare gli altri due complici, adesso in corso di identificazione, che nel frattempo si sono dati alla fuga abbandonando a terra una bibbia da messale, un leggio in legno, una tovaglia da cerimonia e un’acquasantiera in marmo, asportati dopo aver forzato la porta della cappella all'interno della struttura del Ferrarotto.