Denunciato con l'accusa di detenere oggetti pronti a offendere. Questo il provvedimento da parte dei carabinieri nei confronti di un 52enne di Castiglione di Sicilia, in provincia di Catania. L'uomo, a bordo di una Bmw, è stato fermato da un pattuglia che stava transitando lungo via Roma, quando alla vista dei militari ha repentinamente rallentato la propria andatura con il chiaro intento di non destare sospetti.