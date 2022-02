Pecore e capre, ma anche polli e suini e un laboratorio per la produzione di prodotti caseari: tutto gestito senza tenere conto delle norme igienico-sanitarie. Per questo motivo i carabinieri dei Nas, su richiesta della procura, hanno eseguito un provvedimento, convalidato dal gip, di sequestro in un terreno dell'Acese. L'allevamento era censito all'anagrafe zootecnica ma, secondo la ricostruzione dei militari, i capi, che facevano riferimento all'allevatore di un altro Comune, sarebbero stati trasferiti abusivamente nel sito ispezionato. Secondo quanto appreso da MeridioNews, l'area in questione non apparterrebbe a quella di via Madonna dell'Aiuto, nella Timpa Acese, dove il proprietario ha denunciato la presenza di un allevamento abusivo.