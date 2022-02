Si tratta di un incidente mortale, quello registrato in viale Mario Rapisardi, all'angolo con via Fabio Filzi e via Lavaggi. Per cause ancora in corso di accertamento, a scontrarsi sono stati una Smart e uno scooter. Ad avere la peggio il giovane in sella al mezzo a due ruote. Del soggetto al momento non si conosce l'età. A riferirlo il comando provinciale dei vigili del fuoco.