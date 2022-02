Si tratta di un incidente mortale, quello registrato in viale Mario Rapisardi, all'angolo con via Fabio Filzi e via Lavaggi. Per cause ancora in corso di accertamento, a scontrarsi sono stati un'auto dei carabinieri, una Smart e uno scooter. Ad avere la peggio il giovane 25enne in sella al mezzo a due ruote . A riferirlo il comando provinciale dei vigili del fuoco.

Si tratta di un incidente mortale, quello registrato in viale Mario Rapisardi, all'angolo con via Fabio Filzi e via Lavaggi. Per cause ancora in corso di accertamento, a scontrarsi sono stati un'auto dei carabinieri, una Smart e uno scooter. Ad avere la peggio il giovane 25enne in sella al mezzo a due ruote. A riferirlo il comando provinciale dei vigili del fuoco.

I soccorsi sono stati immediati. I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti e hanno estratto il conducente della Smart, rimasto ferito, e un militare dall'abitacolo dell'autovettura dei carabinieri. I vigili del fuoco hanno collaborato con i sanitari del Servizio 118 per soccorrere i due occupanti della moto, per poi infine mettere in sicurezza lo scenario.

Le condizioni dello scooterista sono apparse subito gravi. Soccorso dal personale medico, il giovane non ce l'ha fatta, a causa delle gravi ferite riportate. Nell'impatto sarebbe rimasta gravemente ferita la ragazza che si trovava sullo scooter insieme alla vittima. Sul posto i carabinieri del comando provinciale e agenti della locale polizia municipale che si stanno occupando del caso. Il traffico ha subito dei rallentamenti.