Il titolare della società appaltatrice che sta realizzando la condotta fognaria in piazza Mancini Battaglia a Catania - un 59enne di Acireale, nel Catanese - è stato denunciato per non avere installato le protezioni anticaduta nel cantiere previste per gli scavi superiori a tre metri. Per l'uomo è scattata una multa di 5.986,84 euro.

A effettuare i controlli straordinari nel settore edile disposti dal comando generale, sono stati i carabinieri della stazione di Catania Ognina, insieme ai colleghi del Nil di Catania e del 12esimo Reggimento Sicilia, per verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e lavoro sommerso. Altri 416 euro di multa sono stati fatti al titolare acese per avere ritardato a comunicare il distacco di un lavoratore.