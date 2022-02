Tra le 3.30 e le 4 di questa mattina sulla strada provinciale 56/1 in territorio di Belpasso la stazione di servizio della Esso è stata presa di mira. Con un furgone o un autocarro sono state distrutte e abbattute le pompe di benzina ed è stata sradicata e portata via la colonnina self-service con dentro i soldi. Al momento, sono al vaglio degli inquirenti le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della stazione di servizio.

Un colpo ai danni di un rifornimento è stato messo a segno anche nel territorio di Misterbianco. Lungo la strada statale 121 intorno all'1.30 di questa notte tre soggetti, con il volto coperto e i guanti di lattice alle mani, sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza mentre forzano la porta del bar, chiuso per il giorno di riposo settimanale.

Una volta all'interno dell'attività, si vedono i tre dirigersi verso il distributore automatico delle sigarette. Messo a segno il colpo, i tre sono riusciti a scappare a bordo di un'auto e non sono ancora stati rintracciati né identificati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Fontanarossa e di Paternò. È ancora in corso anche l'inventario da parte dei titolari per risalire al bottino (tra sigarette e denaro) che è stato portato via.