Due uomini e una donna sono stati arrestati per furto aggravato in concorso e denunciati per il reato di porto di armi e oggetti atti a offendere. Dopo le segnalazioni di alcuni cittadini che avevano assistito al furto di parte delle auto parcheggiate in piazza Trento, gli agenti delle volanti hanno rintracciato i tre. Ancora avevano con loro quattro fanalini posteriori di Smart, un'autoradio con display touch screen, un cacciavite, un coltello a serramanico e due coltelli multifunzione.

A seguito della segnalazione, i poliziotti hanno individuato e bloccato i tre che nel frattempo erano già scappati per via Oberdan in direzione di via Umberto. Inoltre, uno dei due uomini è risultato evaso dagli arresti domiciliari, mentre l'altro era già sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora. Un episodio simile si era già verificato circa due settimane fa, sempre in pieno giorno, in corso Sicilia.