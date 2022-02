Si rinnova l’intesa tra la Brigata d’Arte Sicilia teatro e il teatro Massimo Bellini di Catania . Dopo i lunghi mesi di stop dovuti alla pandemia, ha trovato un nuovo input la collaborazione tra il prestigioso ente lirico catanese, in attività da più di un secolo e la storica compagnia di Belpasso, che da oltre settant'anni promuove il teatro in tutta la Sicilia. E così i soci e gli abbonati della Brigata d’Arte hanno potuto assistere, durante una serata a loro riservata, all’anteprima della generale di Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni e Pagliacci di Ruggero Leoncavallo.

La serata è stata intitolata Alla ricerca costante della Bellezza ed è stata dedicata alla memoria di Angelo Nuccio Sangani, fratello del presidente della Brigata d’Arte Ottavio Sangani e del direttore artistico Mario Sangani, scomparso l'8 febbraio a settant'anni a causa di una malattia. «Mio fratello - ha dichiarato il presidente Sangani - durante tutta la sua vita non ha mai smesso di cercare la bellezza. Adorava viaggiare e amava molto la natura, in particolare la nostra Etna, e condivideva queste sue passioni con quanti gli stavano attorno: amici, parenti, colleghi e alunni. Per oltre vent'anni, inoltre, è stato un abbonato del teatro Massimo Bellini».

«Sono sicuro - ha concluso Sangani - che abbia gradito e ascoltato con piacere il famoso Intermezzo sinfonico di Cavalleria Rusticana che gli abbiamo dedicato». La stagione della Brigata d’Arte continuerà al teatro Metropolitan dove, domenica 27 marzo alle ore 18, è in programma il Gran Galà dell’Operetta. Protagonista della scena sarà Umberto Scida che intratterrà il pubblico con alcune tra le arie più famose, tra cui Cin Cin La, la Vedova Allegra e il Paese dei campanelli. Sul palco anche l’orchestra Les Folies diretta dal maestro Diego Cristofaro e il corpo di ballo Papillons con le coreografie curate dalla maestra Stefania Cotroneo.