Salvo Giuffrida è stato eletto vicepresidente vicario del Consiglio comunale di Catania . L'assemblea civica lo ha scelto durante la riunione di ieri sera. Presenti tutti e 36 i consiglieri comunali, a lui sono andati venti voti , mentre i restanti sedici sono state preferenze per il consigliere Emanuele Nasca .

Una elezione che ha acceso i toni durante le scorse sedute del civico consesso. «Pogliese ne esce sconfitto - dice il consigliere Salvo Di Salvo in una nota - la maggioranza a pezzi ha dovuto minacciare di dimettersi per racimolare venti voti. Ha chiamato personalmente tutti i consiglieri nonostante sia sospeso da sindaco - sostiene - Se avesse dedicato lo stesso tempo che ha speso per l'elezione del vicepresidente parlando con gli operatori ecologici piuttosto che con i residenti di Librino o con i commercianti avrebbe forse saputo amministrare Catania».

Adesso, Giuffrida prende il posto di Carmelo Nicotra che, il 16 febbraio, si era dimesso dall'incarico per candidarsi alle elezioni regionali.