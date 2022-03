Il titolare di un ristorante-pizzeria della provincia di Catania è stato denunciato per tentata frode in commercio aggravata. Stando a quanto accertato dai carabinieri del reparto tutela agroalimentare (Rac), l'uomo avrebbe venduto prodotti dichiarando l’utilizzo di ingredienti a denominazione protetta che, però, non sono stati trovati né nei locali aziendali né nella documentazione di acquisto.