Mattinata movimentata a Motta Sant’Anastasia, dove poco prima delle 7.30, si è verificato un incidente stradale autonomo nella centralissima via Roma, a poche decine di metri dal comando dei carabinieri mottese. Una donna di circa 30 anni di nazionalità romena, per cause in corso di accertamento, mentre si trovava alla guida di un'Alfa Romeo Giulietta, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere violentemente contro alcune auto in sosta, danneggiandone almeno due: una Chevrolet e una Ford. A seguito dell'impatto la donna ha sbattuto volto e capo contro il parabrezza.

Immediati i soccorsi: sul posto sono sopraggiunti gli uomini del 115 del distaccamento di Paternò che hanno messo in sicurezza le auto coinvolte nell'incidente; un'ambulanza del 118 che ha trasportato la donna ferita al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro. Non si conoscono ancora le sue condizioni, ma dal comando compagnia carabinieri di Paternò hanno specificato che non dovrebbero essere gravi. La donna è stato sottoposta all'alcol test. L'esito delle analisi dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Il traffico veicolare lungo via Roma ha subito dei rallentamenti per quasi un'ora.