Il rispetto delle disposizioni finalizzate al contenimento della pandemia ha visto impegnati i militari della Compagnia di Gravina di Catania in un servizio di controllo volto alla verifica del Green pass e all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Nel Comune di Mascalucia, in particolare, è stato multato il titolare di un centro scommesse in quanto, al momento del controllo, ometteva di controllare il possesso del green pass ad un avventore sanzionato in quanto sprovvisto.