Uno scontro tra un furgone Iveco e una Lancia Y, probabilmente a causa di un tamponamento, ha provocato il rallentamento per qualche ora del traffico lungo la statale 121 in contrada Palazzolo, in direzione Catania. L’incidente si è registrato poco dopo le 7.30 di questa mattina in territorio di Belpasso.

Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Paternò che hanno effettuato i rilievi del caso e regolato il transito veicolare. Il sinistro ha provocato il ferimento degli occupanti dei due mezzi: sul posto un’ambulanza del 118 che li ha soccorsi. Non avrebbero riportato, da quanto si apprende, ferite rilevanti.

A dare supporto alle forze dell’ordine anche personale dell’Anas. Necessario il carroattrezzi per togliere dalla strada il furgone non in grado di riprendere la marcia. Solo poco prima delle 9.30 il traffico in quel tratto di statale è tornato a scorrere regolarmente.