Accoltellamento ieri in via Monsignor Ventimiglia, nel quartiere San Berillo. A restare ferito alla schiena è stato un giovane di nazionalità gambiana, mentre un altro uomo è stato colpito alla regione claveare riportando anche altre escoriazioni. Il primo è stato portato d'urgenza in ospedale, a causa di una lacerazione al fegato e al polmone. Dal suo racconto, gli agenti della polizia sono riusciti a risalire all'aggressore: si tratta di un connazionale 23enne, che è risultato avere precedenti per droga.

La vittima ha raccontato di essere stata aggredita poco dopo essere uscito da un ristorante. Colpito più volte alle spalle, ha chiesto aiuto. A intervenire è stata la seconda persona aggredita. I due sono riusciti con molta fatica a disarmare l'aggressore, in attesa dell'arrivo della polizia. Per il 23enne, che ha usato un coltello da cucina con la lama lunga 14 centimetri, il magistrato di turno ha disposto la misura cautelare in carcere.