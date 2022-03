Incendio, di probabile matrice dolosa, ieri sera ad Adrano in contrada Timpone. Distrutta una casa rurale al cui interno vi era materiale utilizzato per lavori in campagna. Il rogo si e sviluppato nel tardo pomeriggio anche se la chiamata alla centrale operativa dei pompieri é giunta intorno alle 20.45. A spegnere le fiamme gli uomini del 115 del distaccamento locale.

Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza sono andate avanti per ore. I pompieri non hanno potuto accertare la natura del rogo e pertanto non viene esclusa la matrice dolosa. Sul posto i carabinieri della compagnia di Paternò i quali hanno avviato le indagini e ascoltato il proprietario dell'immobile, un imprenditore agricolo adranita. La casa ha subito danni ingenti ed é in corso un sopralluogo per quantificarli.