Un circolo privato trasformato in sala slot. La scoperta è stata fatta dalla squadra amministrativa della polizia in via Gorizia, a Catania. All’interno dell’esercizio sono state trovati 14 apparecchi elettronici da gioco, funzionanti come slot-machine, prive del prescritto nulla osta e non conformi alle caratteristiche previste dall’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Due gli avventori presenti durante il controllo amministrativo, entrambi privi della tessera di affiliazione, uno dei quali era intento a giocare alle macchine da gioco pur essendo privo di greenpass. Il proprietario è stato sanzionato per un importo complessivo di 154 euro oltre al verbale di 400 euro per aver consentito l’accesso ad un avventore privo del lasciapassare verde, analogamente sanzionato a sua volta. Sono in corso ulteriori accertamenti riguardo la licenza di somministrazione di alimenti e bevande di cui il titolare era in possesso.